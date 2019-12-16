Сильнейшие музыкальные коллективы страны выступили на фестивале Свиридова в Балашихе

В Балашихе прошел XX музыкальный фестиваль-конкурс имени Г. В. Свиридова «И в сердце светит Русь».

XX российский открытый музыкальный фестиваль-конкурс имени Георгия Свиридова прошел в Балашихе. Участников принимала детская школа искусств № 1, уже 21 год носящая имя знаменитого композитора. Она — первая из 15-и школ, входящих в ассоциацию свиридовских музыкальных образовательных учреждений. Гостей со всей страны поприветствовали ученики и педагоги этой школы.

Масштаб юбилейного фестиваля впечатлил — организаторы получили более 80 заявок на участие в конкурсе.

«Участников много, и они очень разные. Это, прежде всего, абсолютно вся Московская область, потому, что конкурс входит в рейтинг самых важных конкурсов Подмосковья и Министерства культуры региона. И это, конечно же, города российской ассоциации школ имени Свиридова. География очень разнообразна», — отметила начальник отдела управления культуры администрации г. о. Балашиха Марина Чернова.

Источник фото: телеканал «360»

Выступления участников разбили на блоки. Большую сцену отдали вокально-хоровым ансамблям, в камерном зале играли сольные артисты-инструменталисты. Почти все конкурсанты включили в свои программы одно из произведений Свиридова.

«Мы очень любим музыку и творчество Свиридова, и для этого конкурса специально выучили новое произведение, которое очень нам нравится — „Отчалившая Русь“. Готовимся мы всегда очень серьезно — в этот раз полгода точно», — рассказала руководитель вокального ансамбля «Ирис» (г.о. Солнечногорск) Ираида Соловьева.

Источник фото: телеканал «360»

«Ирис» из Солнечногорска приехал в Балашиху уже второй раз. И выступление ансамбля судьи оценили по достоинству — в копилку коллектива добавился диплом лауреата первой степени.

«Это непередаваемые эмоции. Мы очень долго готовились к этому конкурсу, и не напрасно. Поэтому мы просто счастливы! Ура!», — поделились победители.

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Всего на конкурс приехали более 500 участников. Этот конкурс — встреча сильнейших коллективов страны. Музыканты не только соревновались между собой, но и перенимали профессиональный опыт.