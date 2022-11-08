Силачи из Балашихи установили еще пять рекордов России и мира | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 12:20 Силачи из Балашихи установили еще пять рекордов России и мира

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Пять рекордов России и мира удалось установить силачам из Балашихи. Например, Батыр Казбеков сумел протащить по лестнице три КамАЗа, которые весят больше 24 тонн. Он передвинул эти машины на два метра и 50 сантиметров. На это силачу потребовалось всего 38 секунд.

Агван Матосян тоже установил рекорд, в этот раз России и мира. Он смог разбить сразу 90 досок за 57 секунд. Изначально планировалось, что это будет сделано за больший период времени — примерно за 90 секунд.

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Еще одними рекордсменами стали Руслан Курманов и Александр Панюков. Они установили рекорд нашей страны по бускировке автодома. Он весил сразу три тонны и 200 килограммов.

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Рекорды в Балашихе устанавливали не только мужчины, но и женщины. Елена Новикова и Алена Никишина смогли выполнить нормативы и установить сразу два рекорда. Первый — рекорд в буксировке автопоезда, который весил сразу 11 тонн. Второй рекорд России и мира состоял в буксировке трех машин в парной тяге.

Еще один житель Балашихи — Роман Новиков — тоже установил собственный рекорд, который коснулся не только России, но и мира. Он удержал шесть мотоциклов на протяжении 55 секунд на цепях.

Все это было установлено во время ежегодного шоу рекордов под названием «Богатырские забавы». Его в этот раз приурочили ко Дню народного единства. В декабре состоится еще один турнир, на котором с рекордсменами смогут пообщаться все, кто этого захочет.