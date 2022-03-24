Силач из Подмосковья установил новый рекорд России и мира

Новый рекорд России и мира установил спортсмен из Московской области Сергей Агаджанян по прозвищу «Русский Халк». Он смог отбуксировать одновременно три автобуса со спущенными колесами на расстояние более шести метров за 25 секунд. Общий вес транспортных средств составил около 16 тонн. Одновременно с этим силач надул до разрыва медицинскую грелку, что относится к особым условиям, как и спущенные колеса автобусов.

Мероприятие прошло в подмосковных Люберцах. Там Агаджанян ведет подготовку к новому мировому рекорду: в ближайшее время он намерен в Казани отбуксировать одновременно три вертолета.

Нынешний рекорд зафиксировал президент Федерации силового экстрима России Василий Грищенко.

Слова уважения в адрес подмосковного богатыря выразил восьмикратный чемпион мира по тяжелой атлетике, мировая легенда силового экстрима Михаил Кокляев. По его словам, никто и никогда в мире силовых видов спорта не буксировал три автобуса в сцепке со спущенными колесами, одновременно надувая грелку.

«Рекорды, которые ставит Сергей Агаджанян даже в мире силового экстрима называют „экстремальными“», — подчеркнул Кокляев.