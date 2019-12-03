Силач из Люберец рвет грелки и тянет вес более 40 тонн

Автобус на эвакуаторе, и все это — на плечах тяжеловеса Сергея. Протащить по замерзшей дороге 43 тонны спортсмену будет непросто. Справится ли он — выясняла корреспондент «360».

«Ну на спине я тащил два баллона с кислородом. Но я думаю, это еще не максимум», — говорит Сергей.

Конечно, не максимум. Еще были трамвай, теплоход и даже вертолет. И после всего этого экстремал называет себя любителем — видимо, до тех пор, пока в список не попадет самолет. Весной у Сергея в планах — прокатить на плечах пассажирский лайнер. Пустой, конечно, но весит все равно прилично.

«Самолет предполагается весом около 30-ти тонн. Пока что это SSJ100, наш легендарный самолет отечественного производителя. Любое летательное средство обладает хорошей аэродинамикой, потому что над ним работают конструкторы, они это предусматривают изначально», — говорит Сергей Агаджанян.

Поэтому тренировки у Сергея вне сезона.

Источник фото: телеканал «360»

Однако, у себя дома он грелки не рвет и подковы не разгибает. Напротив — воспитывает сына, которому уже 7 лет и зовут которого как великого поэта. 7-летний Александр Сергеевич стихов пока не сочиняет, но своего тезку читает с удовольствием.

Отец-богатырь признался: частенько берет младшего на свои тренировки. Но экстремальных путей не навязывает.

«Я хотел бы, чтобы он был спортивным. Он может быть адвокатом, он может быть кем угодно. Выбор профессии за ним, но он должен быть человеком спортивным, безусловно, потому что спорт — это основа жизни», — говорит Сергей.

Впереди у Сергея Агаджаняна — мировой рекорд, нужна серьезная подготовка и поддержка.