Сила и находчивость. Как пауэрлифтер из Клина решил стать спасателем

Абсолютный чемпион мира по народному жиму среди мастеров-ветеранов, в 2006 году абсолютный чемпион мира по пауэрспорту, элита России по народному жиму, мастер спорта по пауэрлифтингу, участник чемпионатов Европы и кубков мира. И все это Иван Арсентьев, сотрудник Мособлпожспаса.

Мама Ивана — мастер спорта по плаванию. Так что спортом будущий спасатель занялся еще в детстве. После армии он начал тягать штангу и постепенно втянулся в пауэрспорт.

Источник фото: телеканал «360»

«Помимо того, что занимается спортом сам, он всех вокруг себя своим энтузиазмом заразил, и даже сделали вот спортуголок. И вечером люди идут», — рассказал начальник ПСО № 20 «Мособлпожспас» Юрий Терентьев.

Иван Арсентьев рассказал, что учился он на специалиста по социальной работе и получил медицинское образование. Навыки пригодились именно в работе спасателя.