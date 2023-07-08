Подмосковье 08 июля 2023, 13:19 «Сил и средств достаточно». Вице-губернатор Хромушин — о восстановлении электричества после осадков в Подмосковье Вице-губернатор Хромушин: подачу электричества в Подмосковье планируют возобновить к 15:00 Telegram

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После обильных ливней вечером 7 июля подачу электроэнергии восстановили в 10 населенных пунктах, сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин. Еще на девяти жилых территориях специалисты продолжают работы, без ресурсов остаются около 2,7 тысячи человек. Полностью возобновить подачу электричества планируют к 15:00.

«Везде, где необходимо, развернуты подвижные электростанции. Дежурные службы наших энергетиков работают в круглосуточном режиме, помимо штатных бригад, дополнительно привлечены 30 бригад, в том числе четыре работают в Коломне. Всего по всем муниципалитетам работает 41 бригада. Уверен, что сил и средств достаточно», — заявил Хромушин.

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Также вице-губернатор отметил, что в Коломне зафиксировали протечки кровель и водостоков в 48 многоквартирных домах, затоплено три подвала. Оперативные бригады аварийных служб успешно устранили повреждения на следующее утро после стихийных ливней.

О наибольшем количестве последствий от непогоды заявили в Коломне, Красногорске и Орехово-Зуеве. Согласно данным синоптиков, дожди в Подмосковье сохранятся и 8 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о ликвидации подтопления в Павшинской пойме в Красногорске.

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