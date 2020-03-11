Сидя дома, учиться в любом вузе мира. Новая разработка реутовских ученых расширяет границы

В Реутове представили проект дистанционного обучения, который впервые в России использует технологию WebVR. Она позволяет с помощью очков виртуальной реальности оказаться на занятиях в любом образовательном учреждении мира, сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Новую виртуальную образовательную платформу, разработанную специалистами детского технопарка «Изобретариум», представили в Реутове в среду. Впервые в России здесь используется технология WebVR, позволяющая студентам с помощью очков виртуальной реальности оказаться на занятии в любом образовательном учреждении, посетить, не выходя из дома, в режиме реального присутствия интересующую его конференцию или экскурсию у будущего работодателя», — отмечается в сообщении.

Новая образовательная платформа разрабатывается по поручению губернатора Московской области, над ней трудятся сотрудники Детского технопарка «Изобретариум» совместно с градообразующим предприятием АО «ВПК «НПО машиностроения». По сути, проект представляет собой новую социальную сеть, объединяющую увлеченную современными технологиями молодежь и являющуюся проводником по системе образования и рынка труда. Также портал дает возможность дистанционно управлять высокотехнологичным оборудованием, находящимся в лабораториях детского технопарка.

Система также предусматривает возможности обмена образовательным опытом, создания курсов цифровых уроков от педагогов-новаторов, формирование баз данных молодых специалистов и баз резюме студентов.

Помимо этого, доступ к базам данных будут иметь специалисты приемных комиссий вузов и потенциальные работодатели. Система предусматривает и тестирование будущих абитуриентов, по результатам которого они получат рекомендации по наиболее перспективным для них вариантам дальнейшего образования.

«Платформа решает задачи национального проекта «Образование», позволяет увеличить показатели по всем входящим в него федеральными проектам и объединяет базу цифровых образовательных программ технической направленности, портфолио талантливых студентов и коммуникативную площадку для учащихся, педагогов, экспертов, работодателей», — сказал глава городского округа Реутов Станислав Каторов.