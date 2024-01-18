Подмосковье 18 января 2024, 15:56 Сибирский город-побратим Ангарск изучил опыт Мытищ по благоустройству и инженерным сетям Роман Яковлев

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Глава Ангарска Сергей Петров побывал с официальным визитом в Мытищах. После рабочих поездок по округу он поделился впечатлениями от увиденного и рассказал, какой опыт возьмет на вооружение у себя в городе.

«Нам есть, чему поучиться у нашего города-побратима в части реализации социальных задач и вопросов благоустройства. Участие в национальных проектах — важнейший аспект жизни муниципалитета. В Мытищах я побывал в нескольких объектах образования, которые построены в рамках нацпроектов. Здесь есть, что взять на вооружение», — рассказал глава Ангарска Сергей Петров.

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Мэр сибирского города отметил и инженерную инфраструктуру Мытищ. Коллеги договорились сотрудничать в этой сфере, чтобы отработать проекты в Ангарске по налаженному сценарию.

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