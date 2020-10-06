Швейцарский производитель радиаторов даст Подмосковью больше рабочих мест

Компания Kermi из Швейцарии развивает производство в Подмосковье. Предприятие выпускает стальные радиаторы. Увеличение объемов производства поможет создать новые рабочие места для жителей региона. Об этом рассказала пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На подмосковном заводе швейцарской компании Kermi выпустили 100-тысячный стальной радиатор. Первую производственную линию ввели в работу в конце прошлого года.

Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, предприятие увеличило производственные мощности. Сейчас на заводе компании на территории индустриального парка «Ступино-1» монтируют вторую производственную линию теплорадиаторов. До конца года работы завершат. А введут линию в работу к первому кварталу 2021 года.

«Производственные мощности Kermi впечатляют: на заводе компании в Ступине выпускается более 500 тысяч радиаторов в год. И компания продолжает развиваться. Уже сейчас на предприятии занято 130 сотрудников. Kermi — это пример успешного сотрудничества Подмосковья с иностранной компанией», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Всего в Подмосковье сейчас работают свыше 50 швейцарских компаний. Всю информацию о размещении инвестиционных проектов в Московской области можно получить по номеру телефона горячей линии поддержки бизнеса 0150.