Подмосковье 12 декабря 2023, 15:26 Швейный цех с нелегальными мигрантами закрыли в Богородском округе МУ МВД "Ногинское"

Читать 360tv в

Полицейские выявили швейный цех с нелегальными мигрантами в селе Воскресенское Богородского округа. Там работали граждане одной из республик Юго-Восточной Азии. Практически все из них работали незаконно, нарушая режим пребывания в стране.

МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское" МУ МВД "Ногинское"

Следственно-оперативная группа проверила 13 человек. На 12 из них составили административные протоколы за нарушение режима пребывания в Российской Федерации и за незаконное осуществление трудовой деятельности. Семь человек привлекли к ответственности сразу по двум статьям.

Реклама

Теперь нелегальным мигрантам предстоит заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей и покинуть страну. Сейчас полицейские проводят мероприятия по установлению организатора незаконной миграции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить контроль за местами массового проживания мигрантов. На коллегии МВД он сообщил, что роль правоохранительного блока в этом вопросе особенно значима.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».