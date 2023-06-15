Подмосковье 15 июня 2023, 10:41 Швейное производство оптимизируют на фабрике мужского костюма в Можайске

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Фабрика мужского костюма «Франт» в Можайске оптимизирует швейное производство. Сейчас это один самых крупных налогоплательщиков округа.

Фабрика «Франт» выпускает мужские костюмы отличного качества: брюки, пиджаки, сорочки, галстуки, куртки. На фабрике шьют школьную форму, мужские пальто, форменную одежду для Федеральной налоговой службы, Генпрокуратуры и Следственного комитета, ФСБ и МЧС. Ассортимент продукции постоянно расширяется.

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Построили предприятие в 1919 году. Оно начиналась как небольшая артель в деревне Колычево, а после превратилось в государственную фабрику имени 1 Мая. На базе фабрики в 1960-е годы были объединены предприятия Можайска, Рузы, Юдино. Сегодня это современное производство, на котором работают высококвалифицированные сотрудники.

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