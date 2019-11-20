Швейная компания в Реутове расширит производство. Появятся еще 70 рабочих мест

Почти 70 новых рабочих мест появится в подмосковном Реутове в начале следующего года в результате расширения производства компании по производству меховых изделий. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Станислав Каторов рассказал, что фирма «ЛалеМех», расположенная на территории Реутова, в начале 2020 года вводит в эксплуатацию новое здание площадью более трех тысяч квадратных метров, что даст городу около 70 новых рабочих мест.

«В целом Реутов — очень привлекательный в инвестиционном плане город. Мы входим в десятку самых продуктивных муниципалитетов по привлечению предпринимателей, каждый из которых для нас важен», — подчеркнул Станислав Каторов.

Глава Реутова обратил особое внимание на то, что развитие этого и других предприятий, работающих в промышленной зоне городского округа, стало возможно после ввода в эксплуатацию путепровода через железную дорогу, который не так давно открыл губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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«Улучшение транспортной доступности стало дополнительным фактором привлечения в Реутов новых предпринимателей, что позволит нам ежегодно создавать новые рабочие места, увеличивать налоговые поступления в бюджет, улучшать городскую инфраструктуру и идти вперед вместе со всем Подмосковьем», — констатировал Станислав Каторов.

Он отдельно упомянул о том, что предприятия, расположенные на Транспортной улице, раньше испытывали большие проблемы, но сейчас эстакада позволяет быстро добираться до МКАДа, Носовихинского и Горьковского шоссе.

Помощник генерального директора компании «ЛалеМех» Руслан Караман уточнил, что первый этаж будет отдан под аренду, на втором сконцентрируют производство, а на третьем расположатся офисы. «Инвестиции в проект по строительству производственно-складского комплекса превысили 50 миллионов рублей», — добавил Руслан Караман.

Источник фото: администрация городского округа Реутов

Станислав Каторов оценил готовность строительства производственного корпуса компании «РЭНАР», производящей хоккейные борта и коробки разного профиля.

По словам главы Реутова, здание почти готово: подведены тепло, вода, электричество. Уже есть заключение о соответствии, осталось получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

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«Предприятие располагает двумя зданиями в промзоне Реутова. В компании работают около 20 человек. Ожидается, что к концу следующего года число сотрудников увеличится до 50. Инвестиции составили более 100 миллионов рублей», — пояснил официальный представитель компании.

Местные власти рассматривают возможность взаимодействия с предприятием — ведь в Реутове появился свой ледовый дворец, а кроме того, запланирована модернизация нескольких расположенных во дворах города хоккейных площадок.