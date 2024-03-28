Подмосковье 28 марта 2024, 17:59 Швейная фабрика «Симлес» из Орехово-Зуева выпустит коллекцию спортодежды пресс-служба администрации г.о. Орехово-Зуево

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Швейная фабрика «Симлес», работающая в Орехово-Зуеве, увеличила производственную мощность в пять раз. В скором времени предприятие выпустит собственную коллекцию одежды, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.

Активно развиваться фабрика начала полтора года назад. Тогда из ее цехов выходило порядка трех тысяч комплектов одежды. Однако сегодня их количество увеличилось до 15-20 тысяч.

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«Симлес» делает упор не только на расширение модельного ряда, но и на технологии. Руководство предприятия строит большие планы: к концу года здесь намерены выпустить собственную коллекцию инновационной спортивной одежды.

Пока продукция «Симлеса» находится в сегменте «Премиум», но руководство фабрики не исключает возможность выхода на «Эконом». В перспективе компания планирует расширить производство.