Подмосковье 02 мая 2023, 12:16 Швейная фабрика из Орехово-Зуева создаст 60 дополнительных рабочих мест Александр Бурлаков

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Предприятие «Морган Миллс» по пошиву термобелья в Орехово-Зуеве планирует создать 60 дополнительных рабочих мест для жителей округа. Фабрике не хватает профессиональных кадров.

«Мы готовы выпускать носки, шапки, перчатки, шарфы и варежки, но нам требуется и технический персонал, и швеи. Со швеями сейчас прям беда», — сообщил заместитель гендиректора по производству Гарри Скиданов.

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Компания начинала швейный бизнес без собственного производства. Конструкторы и дизайнеры предприятия разрабатывали модель, а отшивали вещи уже на других фабриках. Однако из-за коронавируса и санкций это стало непросто.

«Сначала люди болели, а теперь сроки доставки стали срываться, усложнилась логистика и взлетели цены», — заявил Скиданов.

Руководство компании запустило собственное производство, чтобы не зависеть от политических и экономических факторов. Сейчас швейная фабрика ежемесячно производит до 50 тысяч изделий. Благодаря региональной субсидии компания купила выбраковочный станок. Сейчас преприятие работает по заказам крупных государственных и частных компаний.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии импортозамещения в регионе. Он отметил, что ключевую роль в этом сыграла государственная поддержка.

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