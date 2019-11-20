Шведская стенка, новое освещение и душевые. Бывший ученик отремонтировал спортзал в дубненской школе

Пожелавший остаться неизвестным, выпускник дубненской школы оборудовал спортзал на несколько миллионов рублей. В спортзале заменили системы отопления, вентиляции, освещения, а также оборудовали помещение электронным табло.

Теперь здесь все новое. Для гимнастики — шведская стенка, щиты с корзинами для баскетбола, волейбольные стойки. Есть даже современное электронное табло — единственное в дубненских школах. Общая стоимость ремонта составила более 6 миллионов рублей. Уникальный спортивный паркет — 2 миллиона.

Одно удовольствие теперь гонять здесь мяч и сдавать нормативы. Костя Биркле и раньше от физкультуры не отлынивал, а теперь очень полюбил эти уроки.

«Раньше пол был неудобным. Доски иногда приподнимались. Можно было споткнуться и упасть. И теперь там разметка более удобная. Там три вида разметок для трех разных видов спорта. Раньше было неудобно определять, какая — для чего. А сейчас пол ровный и удобный», — сказал Константин Биркле, ученик 4 класса гимназии № 8.

Источник фото: телеканал «360»

Пол — ровный, как тетрадный лист, не скользящий и безопасный. Эластичный — при нагрузке опускается и поднимается обратно. Такому может позавидовать любой дворец спорта. Гарантийный срок — 50 лет. Глобальные перемены к лучшему произошли в гимназии № 8 благодаря ее бывшему ученику, дубненцу, который выпустился из школы более 30 лет назад.

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«Могу лишь несколько слов сказать о нем. Закончил он нашу школу более 30 лет назад. Многодетный папа. До сих пор очень любит спорт, как и в школьные годы. Поэтому он вкладывается в школьную инфраструктуру. Какой спорт? Футбол отмечал и другие виды. Была такая фраза один раз, что именно школа сделала его спортивным человеком», — сказал Ирина Зеленкова, директор гимназии № 8.

Это не просто ремонт, а абсолютное обновление. Отремонтированы раздевалки, туалеты, организованы душевые, которых раньше вовсе не было. Заменена система отопления. Налажена современная качественная вентиляция. Каждый светильник расположен продуманно.

«Мало того, что они удобно расположены, они не светят в глаза. Это важно, особенно при игровых видах спорта. Кроме того, они отключаются по отдельности, есть три варианта. Например, днем нам не нужен полный свет, а вечером, когда темно, мы более сильное освещение включаем», — сказал Виктор Лепешкин, учитель физкультуры гимназии № 8.

Источник фото: телеканал «360»

Это не первое доброе дело выпускника по отношению к своей школе. На его средства был организован современный стадион, благоустройство вокруг — асфальтированные дорожки, крыльцо. В школе теперь мечтают о собственном мини-тренажерном зале.