Тишина днем и ночью. Шумозащитные экраны появятся на Зенинском шоссе в Люберцах

На Зенинском шоссе в Люберцах началась установка шумозащитных экранов. Работы проводят в ходе реконструкции дороги, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Реконструкция проходит на участке с 1,9 по 3,2 километра Зенинского шоссе. Сейчас строители устанавливают несущие стойки шумозащитных экранов. Их общая протяженность составит 440 метров.

Источник фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО

«Зенинское шоссе — важнейшая транспортная артерия, связывающая северную часть Люберец с Москвой. В рамках комплексных работ ведется строительство еще на двух объектах: транспортной развязки и реконструкция моста через реку Пехорку. Все эти мероприятия направлены на улучшение транспортной ситуации в северной части Люберец, завершить которые планируется в конце 2019 года», — рассказал Алексей Гержик.

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Также на Зенинском шоссе укладывают асфальт, обустраивают дороги для пешеходов, устанавливают фонари. На трассе трудятся 30 специалистов и 12 единиц техники.

После реконструкции на Зенинском шоссе станет заметно свободнее. Так, пропускная способность дороги составит 40 тысяч машин в сутки с расчетной скоростью 70 километров в час.