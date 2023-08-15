15 августа 2023, 12:18
Шумовые полосы обустроили на 39 участках дорог Подмосковья
Для повышения безопасности дорожного движения в Подмосковье обустраивают шумовые полосы. Работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент в регионе шумовые полосы появились на 39 дорожных участках перед пешеходными переходами и ж/д переездами.
Как отметили в Минтрансе Подмосковья, работы провели в местах, где необходимо привлечь внимание водителей к соблюдению скоростного режима. Это позволяет минимизировать аварии на потенциально опасных участках дорог.
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«Планируется нанести еще 11 комплектов шумовых полос, всего их будет 50», — уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
Больше всего работ выполнили на автодороге Панино — Малино, соединяющей Раменское и Ступино. Там обустроили 19 шумовых полос вблизи населенных пунктов. Для повышения безопасности в Московской области также строят тротуары, устанавливают ограждения, светофоры и дорожные знаки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.
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Дороги
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