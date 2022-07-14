Штрафы за выброс мусора из машин ужесточат в России по инициативе Москвы и Подмосковья

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который разработали в Мособлдуме совместно с Мосгордумой. Это ужесточение штрафов за незаконный сброс мусора в неположенных местах.

«Действующие сегодня штрафы не отвечают требованиям. Ущерб, причиненный окружающей среде, как правило, намного превышает их размеры. Ответственность надо было значительно увеличить. И федеральные власти нас в этом поддержали», — сказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В первую очередь действие нового закона направлено на тех, кто сбрасывает мусорные отходы в лесах и парках. Пока штрафы за такое поведение составляют до двух тысяч рублей, а такой статьи, которая предусматривает взыскания за сброс отходов из транспортных средств, нет совсем.

Теперь же штрафы несколько повышаются, также в законе появляются новые статьи. Например, за выброс мусора из транспорта может грозить штраф до 15 тысяч рублей. Для предпринимателей эта сумма составит до 30 тысяч рублей, а если нарушение совершается повторно, то до 60 тысяч с конфискацией транспортного средства.

Если нарушитель использовал грузовой транспорт (а также прицеп, трактор и другие самоходные машины) — штрафы будут еще выше, так как и вред окружающей среде от них больше.