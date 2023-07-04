Подмосковье 04 июля 2023, 18:05 Штрафы за перевозку строймусора превысили 88 миллионов рублей в Подмосковье в первом полугодии ГУСТ

Читать 360tv в

Жителям Подмосковья напоминают, что для транспортировки строительного мусора требуется специальное разрешение, которое можно оформить на «Госуслугах». За полгода в Московской области выписали штрафы на сумму более 88 миллионов рублей за незаконную перевозку ОССиГ.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Она подчеркнула, что нарушения являются сезонными. Так, в январе инспекторы выписали только шесть постановлений на общую сумму 406 тысяч рублей. Летом больше всего нарушений зафиксировали в Одинцове, Истре и Балашихе. В ГУСТ Подмосковья отметили, что самыми законопослушными оказались водители Волоколамска, Талдома, Шатуры и Солнечногорска.

В летнее время необходимо уделять особое внимание уборке дорог от мусора. Об этом напомнил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководством правительства региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».