Штрафы за переход ж/д путей в неположенном месте предложили ужесточить в Подмосковье

Мособлдума заявила о внесении в Годуму закон об ужесточении штрафов за переход железной дороги в неположенном месте. Он вырастет со 100 до двух тысяч рублей. Закинициативу рассмотрят в начале осенней сессии, сообщили в пресс-службе ведомства.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов заявил, что текущий размер штрафа слишком мал, поэтому наказание плохо работает, и люди продолжают перебегать пути.

«Ответственность нужно существенно увеличивать. В нашем законе мы предложили установить штраф в размере 2 тысяч рублей. И с нами согласно Правительство РФ, от него было получено положительное заключение на законопроект», — сказал парламентарий.

Бранцалов напомнил, что травматизм на железной дороге в Подмосковье остается на высоком уровне, поэтому важно оперативно принять новую меру. Всего с начала года на путях погибло 170 человек в регионе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в следующем году. Он отметил, что сейчас в регионе ведется «большая, достаточно заметная» работа совместно с РЖД.