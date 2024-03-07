Подмосковье 07 марта 2024, 13:56 Штрафы за парковку возле контейнерных площадок превысили миллион рублей в Подмосковье зимой ГУСТ МО

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Жителей Московской области просят не парковать автомобили возле контейнерных площадок. Спецтехника не может подъехать к мусорным бакам и вывезти отходы. За несоблюдение правил предусмотрены штрафы.

«Этой зимой к административной ответственности привлекли 169 автомобилистов, оставивших машины возле площадок для сбора мусора. Им придется пополнить бюджет на миллион 31 тысячу рублей», — прокомментировала руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

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Больше всего нарушений зафиксировали в Ленинском округе и Видном. В ГУСТ уточнили, что в феврале муниципалитеты Подмосковья разработали проекты организации дорожного движения, утвержденные ГИБДД и специальной комиссией. Водителям следует опираться на них, выбирая места парковки. С правилами можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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