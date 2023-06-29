Подмосковье 29 июня 2023, 14:50 Штрафы за незаконную перевозку строймусора превысили 29 миллионов рублей в Подмосковье в июне ГУСТ МО

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В июне в Московской области объем штрафов за незаконную перевозку строительного мусора превысил 29 миллионов рублей. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

«Привлечь к ответственности удалось 824 водителей, не имеющих специального разрешения. Теперь они пополнят бюджет на 29 миллионов 230 тысяч рублей. 112 транспортных средств попали в объективы камер в Клину, 99 — в Истре, 98 — в Одинцовском», — рассказала министр.

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С начала года благодаря системе регион привлек к ответственности 2 156 перевозчиков. Сумма их штрафов превысила 81 миллион рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе модернизировали еще 200 предприятий для улучшения экологии.

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