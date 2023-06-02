02 июня 2023, 20:36
Штрафы за незаконную перевозку строительного мусора превысили 51 миллион рублей в Подмосковье
С начала года в Московской области штрафы за незаконную транспортировку строительного мусора составили 51,97 миллиона рублей. Об этом сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.
ГУСТ тестирует систему автоматической фиксации нарушителей вместе с министерством экологии Подмосковья.
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«Только в мае удалось привлечь к ответственности 542 перевозчика, которые теперь пополнят бюджет на 16 миллионов 920 тысяч рублей. С начала года же, удалось зафиксировать 1.331 нарушение на дорогах Подмосковья», — заявил Аипова.
В мае больше всех нарушали водители в Одинцове, Истре и Балашихе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил жителям региона пройти опрос по благоустройству парков.
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