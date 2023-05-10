Подмосковье 10 мая 2023, 17:05 Штрафы за неправильную парковку в Подмосковье составили 5,6 миллиона рублей с начала года ГУСТ МО

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С начала года в Московской области народные инспекторы зафиксировали около 1,6 тысячи нарушений правил парковки. Сумма штрафов составила 5,6 миллиона рублей.

«Только в апреле с помощью раздела „Народный инспектор“ удалось выявить 723 случая неправильной парковки: кто-то оставлял свои транспортные средства на газонах, а некоторые автовладельцы перекрывали проезд спецтехники у контейнерных площадок», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

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По ее словам, больше всего нарушений выявили в Балашихе, Одинцове и Ленинском округе. Только в апреле автохамов оштрафовали более чем на 1,6 миллиона рублей.

Министр также добавила, что зафиксировать нарушения парковки может каждый житель региона через портал «Добродел».

Ранее Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Лобне делают прорыв по благоустройству парков. Он подчеркнул, что в округе в этом году обязательно очистят озеро и улучшат облик лесопарка.

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