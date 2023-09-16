Подмосковье 16 сентября 2023, 21:05 Штрафы за ненадлежащее содержание животных усилили в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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В Кодекс об административных правонарушениях Московской области внесли поправки о несоблюдении требований в содержании животных. Как рассказал зампред регионального правительства Георгий Филимонов, теперь нарушителей будут наказывать в соответствии с КоАП России.

«Ранее аналогичные составы были предусмотрены в административном кодексе Московской области, теперь их исключили, чтобы исключить дублирование», — пояснил Филимонов.

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Закон также предусматривает ответственность хозяев собак за причинение ими ущерба чужому имуществу или нападении на другого питомца или человека. Штрафы для граждан составляют от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от 5 до 15 тысяч и для юрлиц — от 30 до 50 тысяч.

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