Подмосковье 16 января 2023, 16:41 Штрафы за нелегальную перевозку отходов превысили 100 миллионов рублей в Подмосковье в прошлом году

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В Министерстве экологии и природопользования Подмосковья подвели итоги надзорной работы в сфере перевозки строительных отходов и грунтов. В 2022 году было вынесено 1,7 тысячи постановлений об административных правонарушениях за перевозку отходов без оформления электронного талона на общую сумму 104 миллиона рублей.

«Нарушители пытаются опротестовывать постановления в судебном порядке, однако в подавляющем большинстве случаев суды подтверждают нашу правоту», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Он также отметил, что штрафы не являются приоритетом в работе ведомства. Главная цель Минэкологии — сделать нелегальную транспортировку строительных отходов экономически невыгодной. Так, в 2022 году во вторичный оборот удалось вовлечь порядка 41 миллиона кубометров строительных отходов и грунтов, а число пользователей сервиса «Электронный талон», выдающего талоны для въезда мусоровозов на полигоны, в Подмосковье достигло шести тысяч.

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