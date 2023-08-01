Подмосковье 01 августа 2023, 13:08 Штрафы за нарушения на ж/д путях увеличили в России по инициативе Мособлдумы Московская железная дорога

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин подписал разработанный Мособлдумой закон об ужесточении санкций за нарушения на ж/д путях. Штрафы в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге выросли в 15 раз.

Закон о повышении штрафов вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. Размер санкций увеличен со 100 до 1500 рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. В остальных регионах за нарушения на железной дороге придется заплатить 500 рублей.

Реклама

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что штрафовать жителей будут только в тех случаях, когда в радиусе километра есть обустроенный переход путей. Поднятие штрафов, по мнению депутатов, в перспективе поможет снизить количество несчастных случаев на железной дороге.

«Задача решается в Подмосковье комплексно с обеспечением безопасной и удобной инфраструктуры. Сейчас в регионе строится пять разноуровневых и 30 одноуровневых переходов через пути. Ликвидировано более 170 опасных троп», – добавил Брынцалов.

С начала года на МЖД в Подмосковье погибло более 100 человек. Основная причина таких случаев — переход ж/д путей в неположенном месте. Эта ошибка унесла жизни 52 жителей. Еще 35 жертв погибли на оборудованных переходах — они переходили пути на запрещающий сигнал светофора.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».