Штрафы за борщевик в Подмосковье превысили 470 миллионов рублей в 2021 году

В Подмосковье с начала года оштрафовали за борщевик более 4 тысяч правообладателей на общую сумму свыше 472 миллионов рублей. Об этом рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

За прошедшую неделю административные комиссии начислили 53 миллиона рублей штрафов за борщевик на частных землях, сообщила министр.

Как отметил зампредседателя правительства Московской области — министр экологии и природопользования региона Андрей Разин, в сентябре правообладатели, которые не борются с борщевиком на своих участках, были оштрафованы на сумму свыше 192,3 миллиона рублей, а за неполный октябрь — на 103,6 миллиона рублей. Нарушители должны убрать очаги борщевика со своих участков, в противном случае они могут получить штраф повторно.

Наталья Адигамова добавила, что наибольшие суммы штрафов были начислены в 2021-м собственникам в Рузском округе (201,5 млн рублей), Можайском округе (65,1 млн руб.), Истре (51,5 млн руб.), Клину (33 млн руб.) и Солнечногорске (12,8 миллиона рублей).