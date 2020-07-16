Штрафы за борщевик получат и органы местного самоуправления Подмосковья

Деньги выплачивают жители, не выполняющие обязательства по уничтожению сорняка. Так, штраф за неудаленный борщевик для физических лиц — от двух до пяти тысяч рублей, должностных — от 20 до 50 и юридических — от 150 до одного миллиона.

Все случаи рассматривают административные комиссии округов. Так, протоколы составляют должностные лица органов местного самоуправления. Сегодня это отметил председатель Комитета по вопросам аграрной политики и потребительского рынка региона Сергей Керселян.

Однако в случае с самими органами МСУ рассматривать дела уже будут сотрудники учреждений, подведомственных центральным исполнительным органам власти.

Контроль за тем, как органы МСУ осуществляют мероприятия по борьбе с борщевиком, осуществят в Центре агропромышленного развития. Кроме этого, здесь рассмотрят жалобы на «Доброделе».

Борьбу с борщевиком в Подмосковье традиционно организуют в три этапа. Первый — в марте–апреле, второй — в июне, когда он цветет, а третий — в разгаре июля, когда выбрасываются семена.

В Подмосковье уже появилась единая горячая линия для борьбы с борщевиком.