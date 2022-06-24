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    24 июня 2022, 18:15

    Штрафы предпринимателей за небольшие нарушения чистоты в Подмосковье заменят предупреждениями

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Мособлдума одобрила закон, по которому штрафы по некоторым правонарушениям могут быть заменены на предупреждения для предпринимателей. Это должно снизить экономическую нагрузку на бизнес.

    Штрафы предпринимателей за небольшие нарушения чистоты в Подмосковье заменят предупреждениями

    К нарушениям, за которые бизнес будет получать предупреждения, отнесли несоблюдение чистоты в местах общественного пользования, невосстановление территории после завершения земляных, строительных, аварийных, ремонтных работ, несвоевременную ликвидацию провала и иной деформации дорожного покрытия. Также предупреждать будут в случае самовольного размещения рекламы и нарушений сроков разборки подлежащих сносу строений.

    «В текущей экономической ситуации очень важно снизить административную нагрузку на предпринимателей, поддержать организации и граждан тем, чтобы разъяснять положения закона, а не просто выписывать штрафы», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

    Изменения в законе также коснутся организационных моментов. Так, предпринимателей и юридических лиц штрафовать будет ГУСТ, а граждан — органы местного самоуправления.