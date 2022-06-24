Штрафы предпринимателей за небольшие нарушения чистоты в Подмосковье заменят предупреждениями

Мособлдума одобрила закон, по которому штрафы по некоторым правонарушениям могут быть заменены на предупреждения для предпринимателей. Это должно снизить экономическую нагрузку на бизнес.

К нарушениям, за которые бизнес будет получать предупреждения, отнесли несоблюдение чистоты в местах общественного пользования, невосстановление территории после завершения земляных, строительных, аварийных, ремонтных работ, несвоевременную ликвидацию провала и иной деформации дорожного покрытия. Также предупреждать будут в случае самовольного размещения рекламы и нарушений сроков разборки подлежащих сносу строений.

«В текущей экономической ситуации очень важно снизить административную нагрузку на предпринимателей, поддержать организации и граждан тем, чтобы разъяснять положения закона, а не просто выписывать штрафы», — отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова.

Изменения в законе также коснутся организационных моментов. Так, предпринимателей и юридических лиц штрафовать будет ГУСТ, а граждан — органы местного самоуправления.