Подмосковье 25 декабря 2023, 15:04 Штрафы на 570 миллионов рублей выписали за незаконную перевозку строймусора в Подмосковье с начала года ГУСТ

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Дорожные камеры выявили 13,8 тысячи машин, которые перевозили строительные отходы на территории Подмосковья, с начала года. Нарушителей оштрафовали в общей сумме на 579 миллионов рублей.

Как рассказа глава густ Светлана Аипова, общая сумма штрафов, выписанных по упрощенной системе, составила 579,6 миллиона рублей.

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«Общая сумма штрафов по упрощенной системе составила 579 миллионов 611 тысяч рублей, только за декабрь было составлено 698 протоколов на общую сумму более 40 миллионов рублей», — сказала она.

Ведомстве напомнили, что оформить разрешение на перевозку строит ходов можно на «Госуслугах». Для этого нужно заполнить анкету и иметь в договор на переработку мусора. Для тех, кто не оформил талон, предусмотренных штрафы в размере от трех до 250 тысяч рублей.

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