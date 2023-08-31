Подмосковье 31 августа 2023, 17:19 Штрафы на 4 миллиона рублей выписали за август в Подмосковье благодаря видеонаблюдению ГУСТ МО

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Более 170 штрафов за дефекты в содержании дворов и улиц выписали по данным умных камер в августе. Нарушителям придется заплатить более четырех миллионов рублей.

Обширная сеть камер «Безопасного региона», установленных в точках общественного притяжения Подмосковья, помогает быстро выявлять нарушения в содержании территорий.

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«С помощью этих устройств мы можем не только следить за порядком, но и контролировать качество устранения нарушений. Но если ответственная организация не торопится отрабатывать недочеты, то будет оштрафована по упрощенной системе», — напомнила руководитель ГУСТ Светлана Аипова.

В августе по данным камер выписали 174 административных постановления, а сумма штрафов составила 4,125 миллиона рублей.

Например, сразу 30 предприятий Коломны пополнили бюджет на 860 тысяч рублей. В Истре к административной ответственности привлекли 21 коммунальную службу, в Егорьевске наказание рублем для организаций составило 180 тысяч рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству. Он ускорит преображение дворов региона.

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