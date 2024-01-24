Подмосковье 24 января 2024, 17:25 Штрафы на 130 тысяч рублей выплатили за парковку вблизи мусорных площадок Подмосковья в январе ГУСТ МО

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Припаркованные возле контейнерных площадок машины мешают мусоровозам выполнять свои обязанности, поэтому за такие нарушения предусмотрен штраф. С начала января водители выплатили уже 130 тысяч рублей.

«С начала месяца через раздел „Народный инспектор“ на портале „Добродел“ жители привлекли любителей бросать авто возле контейнерных площадок на 130 тысяч рублей. Больше всего таких случаев зафиксировали в Ленинском — 10 фактов на 50 тысяч рублей», — рассказала руководитель ГУСТ Московской области Светлана Аипова.

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В Одинцовском округе «поймали» восемь водителей, которым придется пополнить бюджет на 65 тысяч рублей. По одному нарушителю оштрафовали в Королеве, Солнечногорске и Чехове — каждый заплатит по пять тысяч рублей за парковку возле мусорных баков.

Ранее губенатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил вопросы ЖКХ с председателем Госдумы Володиным.

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