Штрафы для УК за недостоверную информацию о состоянии домов введут в Подмосковье

Мособлдума внесла изменения в законы «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» и «Кодекс Московской области об административных правонарушениях».

По новым нормам закона управляющие организации и органы местного самоуправления могут быть привлечены к административной ответственности за недостоверные или неполные сведения о техническом состоянии многоквартирных домов.

Речь идет об основных характеристиках конструктивных элементов, износе, состоянии инженерных систем и сетей. Если сведения будут предоставлены не вовремя, за это будет вынесено предупреждение или назначен штраф.

Согласно закону, штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 50 тысяч рублей для юридических лиц.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что тему ответственности для управляющих компаний профильный комитет обсуждал на выездных заседаниях, в том числе с участием жителей.

«Они просили уделить данному вопросу повышенное внимание. Нарушать порядок мониторинга технического состояния многоквартирных домов недопустимо. Ведь благодаря вовремя предоставленной актуальной информации можно заблаговременно планировать работы по ремонту домов, а также оперативно выявить ветхий жилой фонд, признать дома аварийными и подлежащими сносу. Главная задача создать максимально комфортные и безопасные условия проживания наших граждан», — сообщил Брынцалов.

Введение административной ответственности позволит повысить эффективность сбора и использования данных о техническом состоянии многоквартирных домов, повысит качество работы с жилищным фондом управляющих организаций и органов местного самоуправления, позволит избежать негативных последствий в части безопасного проживания граждан, уверен председатель профильного комитета Мособлдумы Игорь Коханый.