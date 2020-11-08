Штрафов за борщевик в Подмосковье за год выписали на сумму более 210 млн рублей

Владельцы более 2000 земель в Московской области получили штраф за борщевик. Всего с начала 2020 года за бездействие по борьбе с борщевиком Сосновского выписано штрафов на сумму более 210 миллионов рублей.

Больше всего штрафов выписали в городском округе Клин — на сумму 40,1 миллиона рублей, в Солнечногорске — 37,8 миллиона рублей, Егорьевске — 29,3 миллиона, Рузском — 23,4 миллиона и в Можайске — 16,9 миллиона рублей.

«Административные комиссии городских округов Подмосковья начислили штрафы на правообладателей 2045 земельных участков на территории Московской области за неудаление борщевика, выявленное муниципальным земельным контролем в летний и осенний периоды. Суммы штрафов превысили 210,3 миллиона рублей», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Кроме того, еще правообладателям 1200 земельных участков вынесены за это предупреждения. Министр подчеркнула, что предупреждение — это тот шаг, который «отделяет добропорядочного правообладателя от нарушителя». Оно дает человеку шанс начать использовать свою землю или хотя бы просто убирать борщевик.

Адигамова отметила, что главной целью земельного контроля и административных комиссий является помощь правообладателю, чтобы он встал на путь добропорядочного землепользования. Также в ведомстве всегда указывают на нарушение, чтобы оно больше не повторялось.

«Штраф — это почти всегда крайняя мера, когда других рычагов воздействия не осталось», — отметила министр.

На рассмотрении административных комиссий городских округов остается еще более 1500 дел по борщевику, их планируют рассмотреть до конца ноября.