Подмосковье 25 апреля 2023, 16:33 Мособлконтроль рассказал о новых видах наказаний за административные правонарушения

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Главное контрольное управление Московской области рассказало о том, как на практике работают изменения, внесенные в КоАП в 2022 году. Перемены коснулись видов наказаний за административные правонарушения.

Если проступок был совершен впервые, и без ущерба для здоровья, то вместо штрафа нарушителю будет выписано предупреждение. По словам начальника отдела административного производства Мособлконтроля Валентины Вилюковой, с августа прошлого года данный вид наказания использовался в порядка 20% дел об административных правонарушениях.

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