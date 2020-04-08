Штрафов не будет. Жители Подмосковья могут ездить на работу в Москву

Жители Подмосковья могут ездить на работу в Москву, не опасаясь штрафов. Такое правило распространяется и на москвичей, которые трудятся в области. Об этом рассказал зампредседателя правительства региона Вадим Хромов.

Он сообщил, что никто не может штрафовать жителей Московской области, которые едут на работу в столицу.

Пропуска на передвижение ни в Москве, ни в Московской области не введены, и в настоящее время не вводятся. Единственное, что вам нужно — это выписка из приказа о привлечении вас к работе в нерабочие дни. Данной справки будет достаточно для сотрудников, которые вас проверяют Вадим Хромов

Он также отметил, что во время поездки от дома до работы или обратно жители региона могут посещать магазины, аптеки или неотложный автосервис — желательно по записи. При этом нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от других людей, использовать защитные и дезинфицирующие средства, чтобы не подвергать людей опасности.

Хромов подчеркнул, что работодатель обязан обеспечить сотрудников всеми необходимыми средствами защиты. Если он этого не сделал, работник не имеет права приступать к выполнению своих обязанностей. Более того, работодатель не должен допускать на производство тех, кто не имеет средств защиты.

«Что касается обеспечения вашей личной безопасности во время поездок на работу и с работы, то использование и приобретение средств индивидуальной защиты остается в рамках вашей личной ответственности. Здесь вы с работодателем разделяете расходы на безопасность», — пояснил Хромов.

Он отметил, что 17 предприятий, которые сейчас работают на территории Московской области, стали производить в три раза больше средств дезинфекции, чем по состоянию на 10 марта.

Для того, чтобы найти контакты этих предприятий, можно зайти на сайт Министерства инвестиций, промышленности и науки региона. Там специально вывесили контакты производителей средств дезинфекции, масок и шести других производителей средств индивидуальной защиты Вадим Хромов

Хромов отметил, что единственные средства защиты, с которыми в регионе пока остается дефицит — это медицинские маски. Но он подчеркнул, что для предприятий, которые не работают в сфере здравоохранения, можно использовать обычные многоразовые маски. Зампред правительства Московской области отметил, что их можно купить в разных магазинах или на оптовых складах — их достаточное количество.