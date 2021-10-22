Почти 4 тысячи штрафов за борщевик выписали с начала года в Подмосковье

С начала этого года выписали более 3,7 тысячи штрафов за борщевик в Подмосковье. Землевладельцы получали их, если игнорировали борьбу с сорняком.

Все три ежегодных этапа борьбы с борщевиком завершили в Подмосковье. От опасного сорняка обработали более 18 тысяч гектаров.

Как сказал министр сельского хозяйства Московской области Сергей Воскресенский, в наибольшей степени это коснулось земель Клина. Следом идут Можайск, Сергиев Посад, Талдом и Шаховская.

Мы полностью завершили в текущем году все работы — три этапа мероприятий по борьбе с борщевиком в Подмосковье Сергей Воскресенский.

С начала года в регионе начислили штрафы на сумму более 400 миллионов рублей.

«Всего за истекший период года назначено свыше 3,7 тысячи штрафов», — уточнил Воскресенский.

Ранее доктор биологических наук рассказал, откуда взялся борщевик в Подмосковье.