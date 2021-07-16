Сумма штрафов за борщевик на частных землях Подмосковья выросла в 2 раза за неделю

Владельцев частных земель Подмосковья оштрафовали более чем на 14 миллионов рублей из-за борщевика за неделю. За семь дней общая сумма увеличилась почти вдвое.

Как рассказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, штрафы получили владельцы не менее 180 участков.

По словам заместителя председателя правительства области Андрея Разина, за состоянием участков следит муниципальный земельный контроль.

Уже после выявления очагов борщевика перед административными комиссиями Подмосковья стоит задача донести информацию о способах борьбы с сорняком до владельцев проблемных участков Андрей Разин.

Задача — объяснить им обязанности по борьбе с растением. В случае игнорирования требований начисляют штрафы.

Наталья Адигамова рассказала, что в наибольшей степени это коснулось Клина, где общая сумма штрафов составила уже 4,8 миллиона рублей. Следом идут Истра, Талдом, Солнечногорск и Шатура.

Ранее стало известно, что Московская область будет следить за борщевиком из космоса. В онлайн-режиме каждые две недели смогут получать оттуда снимки, позволяющие контролировать разрастание сорняка.