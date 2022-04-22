Мособлдума предложила увеличить штраф за переход ж/д путей в неположенном месте

Мособлдума рассмотрела инициативу об увеличении штрафа за переход железной дороги в неположенном месте. Он может вырасти со 100 рублей до двух тысяч. Предложение направили в правительство России.

Это отметил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортно-дорожного комплекса Олег Гаджиев.

Ответственность за переход железнодорожных путей в неположенном месте сейчас мизерная. И наказание, по сути, не работает Олег Гаджиев.

Чтобы снизить травматизм на железной дороге, в Подмосковье за прошлый год ликвидировали 274 опасные тропы, по которым жители переходили железную дорогу в неположенных местах.

Кроме того, благоустроили 94 подхода и построили пять тысяч метров ограждений. Новые надземные пешеходные переходы теперь возводят по современным стандартам — с лифтами и не менее четырех метров в ширину.

За пять лет в Подмосковье обустроят 44 перехода по новым стандартам. Это сделают по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.