Подмосковье 25 июля 2023, 13:21 Штраф за переход ж/д путей в неположенном месте увеличили до 1,5 тысячи рублей в Подмосковье Фото: unsplash.com

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Депутаты Госдумы одобрили в третьем чтении законопроект об увеличении штрафа за переход железнодорожных путей в неположенном месте. Инициативу предложила Мособлдума.

Теперь размер денежной санкции в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти составит 1,5 тысячи рублей, а в остальных регионах — 500 рублей.

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Ранее штраф составлял 100 рублей. Наказывать будут только в тех случаях, когда в радиусе километра есть обустроенный переход путей.

«За последние пять лет в Московской области более двух тысяч человек пострадали в происшествиях, связанных с железнодорожным транспортом, и из них 1,6 тысячи случаев — с летальным исходом. При этом более 70% происшествий на железных дорогах связаны с нарушениями правил перехода», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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