Подмосковье 14 декабря 2023, 12:47 Штраф за неоплату багажа в общественном транспорте ввели в Подмосковье Фото: unsplash.com

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В Подмосковье установили штраф в размере 500 рублей за неоплату багажа в общественном транспорте сверх бесплатной нормы. Закон приняли депутаты Мособлдумы на 70-м заседании.

Изменения внесли в региональный КоАП. В случае, если пассажир оплатит штраф, ему все равно нужно оплатить багаж. Контролировать оплату будут инспекторы административно-пассажирской инспекции.

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«Пассажир может провозить с собой бесплатно ручную кладь (одно место), длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 сантиметров. Кроме этого, бесплатно можно провозить одну пару лыж в чехле, детские санки, детскую коляску», — уточнили в региональном парламенте.

Если габариты сумки в сумме превышает 180 сантиметров, то пассажир имеет право их перевозить, если оплатил два багажных места. Оплатить их можно на терминале у водителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам подробно рассмотреть обращения, поступающие по работе общественного транспорта.

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