Штраф за нарушение единого стиля транспорта введут в Подмосковье

Перевозчиков Подмосковья начнут штрафовать с 2023 года за несоблюдение единого стиля общественного транспорта. Это инициатива Минтранса — ее поддержали в Мособлдуме.

Штрафы начнут действовать в январе 2023 года. Размер будет варьироваться от 30 до 100 тысяч рублей.

Задача — соблюдать единое брендирование общественного транспорта. Это общая цветовая гамма кузова: основной цвет — белый, плюс желтые и темно-серые полосы.

Должны быть видны название и логотип перевозчика, а также логотип общественного транспорта Подмосковья.

Замминистра транспорта региона Евгений Аптекин напомнил, что обязательное брендирование ввели в конце 2021 года.

К единому стилю приведено 93% транспорта региона Евгений Аптекин.

По его словам, это свыше 9,7 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев.

«В этом году штрафы не будут действовать, чтобы не подвергать бизнес дополнительной нагрузке», — объяснил Аптекин.

Ранее стало известно, что более 110 водителей пришли работать в «Мострансавто» по программе «Приведи друга».