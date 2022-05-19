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    19 мая 2022, 16:38

    Штраф за нарушение единого стиля транспорта введут в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Перевозчиков Подмосковья начнут штрафовать с 2023 года за несоблюдение единого стиля общественного транспорта. Это инициатива Минтранса — ее поддержали в Мособлдуме.

    Штраф за нарушение единого стиля транспорта введут в Подмосковье | Изображение 1

    Штрафы начнут действовать в январе 2023 года. Размер будет варьироваться от 30 до 100 тысяч рублей.

    Задача — соблюдать единое брендирование общественного транспорта. Это общая цветовая гамма кузова: основной цвет — белый, плюс желтые и темно-серые полосы.

    Должны быть видны название и логотип перевозчика, а также логотип общественного транспорта Подмосковья.

    Замминистра транспорта региона Евгений Аптекин напомнил, что обязательное брендирование ввели в конце 2021 года.

    К единому стилю приведено 93% транспорта региона

    Евгений Аптекин.

    По его словам, это свыше 9,7 тысячи автобусов, троллейбусов, трамваев.

    «В этом году штрафы не будут действовать, чтобы не подвергать бизнес дополнительной нагрузке», — объяснил Аптекин.

    Ранее стало известно, что более 110 водителей пришли работать в «Мострансавто» по программе «Приведи друга».