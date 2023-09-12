Подмосковье

12 сентября 2023, 15:38

Водитель легковой машины выплатит штраф за ДТП с лосем в Щелкове

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Водитель, по вине которого в Щелкове произошло ДТП с гибелью лося, выплатит штраф в 80 тысяч рублей по решению суда. Управляя легковым автомобилем, он совершил наезд на животное.

Межрайонный природоохранный прокурор подал иск о возмещении ущерба охотничьим ресурсам. В суде ответчик признал вину.

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Происшествие случилось на 29-м километре Щелковского шоссе, водитель не пострадал.

«Животное погибло. Факт наезда был установлен сотрудниками полка ДПС „Южный“», — сообщил министр экологии и природопользования Подмосковья Тихон Фирсов.

В результате происшествия охотничьим ресурсам Подмосковья был причинен ущерб в размере 80 тысяч рублей. Водитель возместит ущерб.

Еще раз прошу водителей транспортных средств быть внимательнее на дорогах. Мы все ответственны за подмосковную природу и ее обитателей.

Тихон Фирсов

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