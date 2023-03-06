Подмосковье 06 марта 2023, 12:52 Штат персональных помощников Подмосковья расширился до 40 человек

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Свыше 10 тысяч нуждающихся жителей Подмосковья пользуются услугами персональных помощников. Проект стартовал в сентябре 2022 года. На данный момент в штат вошли более 40 человек.

«Расширена и география их помощи. Также сейчас наши помощники закрепляются за участниками СВО. Они всегда готовы прийти на помощь семье и бойцам», — сообщила министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

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В министерстве социального развития Подмосковья отметили, что в Московской области проживает более 400 тысяч инвалидов, которым необходима помощь. Персональные помощники изучают профили тех, кому нужна поддержка, узнают его интересы и специфику требующейся помощи. Таким образом, с жителями выстраивается деликатная работа, обеспечивающая их потребности.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев пообещал помогать семьям участников СВО.

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