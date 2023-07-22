Подмосковье 22 июля 2023, 07:30 Штат медицинских работников пополнят в Одинцове благодаря губернаторской программе по привлечению врачей

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В Одинцове пополнят штат медработников благодаря программам по привлечению врачей в Московской области. Проект по созданию условий для специалистов в области здравоохранения инициировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Это и целевой набор, который мы размещаем, и самое главное, это программа льготной ипотеки, которую получает врач, который гарантирует, что будет здесь работать 10 лет. И мы компенсируем 20 тысяч рублей для 35 специальностей на аренду жилья», — отметил глава региона.

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Одна из программ привлечения докторов является целевое обучение врачей в медицинских вузах. После обучения специалисты сразу же смогут устроиться на работу по профилю в учреждение, с которым заключили договор.

В этом году с абитуриентами заключили свыше 1,5 тысяч соглашений. На протяжении длительного времени Подмосковье сотрудничает с такими ведущими медицинскими вузами России, как Первый МГМУ имени И. М. Сеченова, РНИМУ имени Н. И. Пирогова, МГМСУ имени А. И. Евдокимова, Рязанский и Тверской медицинские университеты и другие.

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