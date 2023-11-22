Подмосковье 22 ноября 2023, 13:52 Штат больницы в Солнечногорске пополнился 34 врачами с начала года Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

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Медицинские учреждения Солнечногорска укомплектованы врачами более чем на 90%. Для привлечения специалистов в округе реализуют меры поддержки. Так, с начала года в штат областной больницы привлекли 34 врача.

В числе новых специалистов — участковые педиатры и терапевты, травматологи-ортопеды, нейрохирурги, кардиологи, акушеры-гинекологи, медицинские психологи и другие. На сегодняшний день укомплектованность врачами в медучреждениях городского округа Солнечногорск составляет 94%.

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«Укомплектованность кадрами в поликлиниках округа гораздо выше, чем в других городах Подмосковья, и в этом большая заслуга главного врача Ларисы Борисовой. Но нам также нужны терапевты и педиатры, неврологи, офтальмологи, хирург, гастроэнтеролог, дерматовенеролог. Для привлечения врачей на работу к нам в округ по поручению губернатора реализуем комплекс мер поддержки: компенсационные выплаты за аренду жилья, участие в региональных программах „Социальная ипотека“, „Земский доктор“ и „Приведи друга“, выделение земельных участков», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

В настоящее время в Солнечногорске 109 медиков из регионального и местного бюджетов получают ежемесячную выплату на аренду жилья, 79 специалистам предоставлены земельные участки под строительство домов, еще трех врачей и одну медсестру привлекли по программе «Приведи друга».

В решении жилищных вопросов помогают госпрограммы «Земский доктор» и «Социальная ипотека». Также по целевому набору учатся 42 студента, которые совсем скоро получат специальность и придут на работу в медучреждения округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу усилить привлечение и поддержку медработников в Подмосковье.

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