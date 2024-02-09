Подмосковье 09 февраля 2024, 20:51 Штаб правительства Подмосковья обсудил модернизацию сетей теплоснабжения в Чехове Министерство энергетики Московской области

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Региональный Штаб по модернизации теплоснабжения прошел в Правительстве Подмосковья. Главной темой обсуждения стали планы по усовершенствованию теплоснабжающего хозяйства городского округа Чехов.

По словам главы округа Михаила Собакина, на территории работают 34 котельные и 17 центральных тепловых пунктов. Протяженность сетей центрального отопления и горячего водоснабжения городского округа составляет почти 180 тысяч километров.

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Он доложил вице-губернатору Московской области — министру энергетики Московской области Евгению Хромушину о состоянии системы теплоснабжения и представил перспективный план модернизации на предстоящий год и трехлетний период.

Так, в 2024 году планируется выполнить капитальный ремонт пяти котельных и пяти центральных тепловых пунктов. Кроме того, на одиннадцати котельных и одном центральном тепловом пункте будет проведена модернизация

Напомним, что в Подмосковье работает группа экспертов федерального уровня, которые принимают участие в оценке текущей ситуации с теплоснабжением муниципалитетов для совместного принятия решений по устранения существующих проблем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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