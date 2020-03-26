Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре

В Истре появился специальный штаб «Окажи помощь». Здесь помогают людям, которые находятся на карантине. На первый взгляд может показаться, что это обычный колл-центр, но эти сотрудники не предлагают кредит или подключение к интернет-провайдеру. Они получают заявки от находящихся на карантине людей и далее распределяют задания между волонтерами.

Такой штаб есть только в Истре. Он был создан по поручению главы округа. Диспетчеры ежедневно обзванивают «изолированных» — выясняют, чем можно помочь, а исполняют их просьбы волонтеры.

Источник фото: телеканал «360»

К одному из волонтеров решила присоединиться корреспондент «360». Сегодня человек, оказавшийся на карантине, попросил его купить продукты.

«Нам поступила заявочка — нам необходимо два килограмма гречки, сыр 300 грамм, два батона, один литр молока», — говорит волонтер Вадим Ерофеев.

Источник фото: телеканал «360»

Список покупок получили, адрес тоже, отправляемся в магазин. Наполняем корзинку продуктами. Все — строго по списку.

«Покупаем еду, гуляем с собакой, выбрасываем мусор, ну это человеческие явления. Помогать надо, они же сами не могут такие вещи делать, потому что на карантине сидят. Мы сплоченно это делаем», — рассказывает волонтер Вадим Ерофеев.

Источник фото: телеканал «360»

Таких, как Вадим, в штабе много. Но лишних рук никогда не бывает, поэтому любой, кто хочет помочь, может к ним присоединиться. Достаточно лишь обратиться в администрацию округа.

Источник фото: телеканал «360»

«Доставка» выглядит так — звоним в домофон, заходим в подъезд и оставляем пакет возле двери.

«Так мы себя обезопасим и человека анонимным оставим», — объясняет Вадим.

Информацию о тех, кто на карантине, а также адреса — держат в тайне от других. Каждый волонтер подписывает документы о неразглашении.

Кстати, штаб все делает бесплатно. Таким образом диспетчеры и волонтеры не только людям помогают, но и мониторят, чтобы все карантин соблюдали. Так что тем, кто боится «самоизолироваться» после поездок за границу, беспокоиться не о чем — истринские волонтеры помогут во всем.