    26 марта 2020, 17:15

    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре

    Анастасия Максимовских, Сергей Кричевский, Татьяна Петрова

    В Истре появился специальный штаб «Окажи помощь». Здесь помогают людям, которые находятся на карантине. На первый взгляд может показаться, что это обычный колл-центр, но эти сотрудники не предлагают кредит или подключение к интернет-провайдеру. Они получают заявки от находящихся на карантине людей и далее распределяют задания между волонтерами.
    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре

    Такой штаб есть только в Истре. Он был создан по поручению главы округа. Диспетчеры ежедневно обзванивают «изолированных» — выясняют, чем можно помочь, а исполняют их просьбы волонтеры.

    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    К одному из волонтеров решила присоединиться корреспондент «360». Сегодня человек, оказавшийся на карантине, попросил его купить продукты.

    «Нам поступила заявочка — нам необходимо два килограмма гречки, сыр 300 грамм, два батона, один литр молока», — говорит волонтер Вадим Ерофеев.

    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Список покупок получили, адрес тоже, отправляемся в магазин. Наполняем корзинку продуктами. Все — строго по списку.

    «Покупаем еду, гуляем с собакой, выбрасываем мусор, ну это человеческие явления. Помогать надо, они же сами не могут такие вещи делать, потому что на карантине сидят. Мы сплоченно это делаем», — рассказывает волонтер Вадим Ерофеев.

    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Таких, как Вадим, в штабе много. Но лишних рук никогда не бывает, поэтому любой, кто хочет помочь, может к ним присоединиться. Достаточно лишь обратиться в администрацию округа.

    Штаб помощи людям на карантине заработал в Истре | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    «Доставка» выглядит так — звоним в домофон, заходим в подъезд и оставляем пакет возле двери.

    «Так мы себя обезопасим и человека анонимным оставим», — объясняет Вадим.

    Информацию о тех, кто на карантине, а также адреса — держат в тайне от других. Каждый волонтер подписывает документы о неразглашении.

    Кстати, штаб все делает бесплатно. Таким образом диспетчеры и волонтеры не только людям помогают, но и мониторят, чтобы все карантин соблюдали. Так что тем, кто боится «самоизолироваться» после поездок за границу, беспокоиться не о чем — истринские волонтеры помогут во всем.