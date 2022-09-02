Подмосковье 02 сентября 2022, 02:32 Поделиться Telegram

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Viber Встречу по вопросам рекультивации провели на закрытом полигоне «Ядрово» под Волоколамском

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Штаб по вопросам рекультивации провели на закрытом полигоне «Ядрово» под Волоколамском. В обсуждении участвовал вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин, сообщило Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

На мероприятии также были председатель совета при губернаторе по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, замминистра жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Чинихин и глава городского округа Волоколамск Михаил Сылка.

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Участники штаба посмотрели на выполнение работ на северном и южном телах полигона. Они отметили, что проектные решения позволят в кратчайшие сроки ликвидировать накопленный за время работы «Ядрово» вред.

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«Закрыть полигон, это не значит закрыть проблему окружающей среды. Он продолжал отравлять окружающую среду, воздух людям вокруг. Поэтому была принята программа, дорожная карта, по которой мы двигались. Все идет строго по срокам. Ту работу, которую проделываем на полигоне „Ядрово“, до нас никто никогда не проделывал. Сегодня все идет по плану», — заявила Юденич.

Она уточнила, что работы на полигоне завершатся в декабре 2023 года. Сейчас на северном теле строят защитный экран. Работы по монтажу системы дегазации полностью выполнили. Выход свалочного газа с северного тела в атмосферный воздух полностью исключен.

На южном теле построили подпорную стену. Сейчас идет возведение армогрунтовых стен.

Полигон «Ядрово» закрыли в конце 2020 года. С того момента он не принимал отходы. Полигон включили в федеральную программу «Чистая страна», а на его рекультивацию выделили более двух миллиардов рублей.

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